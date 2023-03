Grandi opere solo grazie dal Pnrr Servirà un mutuo per le asfaltature

Un mutuo per asfaltare le strade. Il Comune di Castelnuovo Magra infatti ha acceso un finanziamento con la Cassa deposito e prestiti per la somma complessiva di 300 mila euro necessaria per rimettere in sesto alcune strade del territorio e procedere alla nuova e atesa asfaltatura. L’ente ha appena approvato il bilancio 2023–2025 riuscendo a mantenere invariate le imposte comunali Imu e Irpef.

"Abbiamo deciso di non gravare sulle tasche dei castelnovesi – ha spiegato il sindaco Daniele Montebello – garantendo di fatto lo stesso livello qualitativo dei servizi al cittadino. Quest’anno torniamo, per la prima volta dopo un po’ di tempo, a richiedere anche un mutuo per asfaltare alcune strade. A darci un po’ di ossigeno, sono anche i nostri progetti approvati dal Pnrr, tra cui la ristrutturazione dell’asilo nido per 795 mila euro con avvio dei lavori in estate, la frana della zona collinare di Caprignano e tutta la parte relativa ai servizi digitali alla cittadinanza per 250 mila euro complessivi".

Alla voce dei servizi sociali sono appena stati stanzati 37 mila euro che andranno a soddisfare le 40 domande presentate da famiglie in difficoltà per ricevere un contributo al pagamento degli affitti. A bilancio anche diversi interventi riguardanti le scuole e di riqualificazione dei cimiteri. "Chiudiamo in questo modo un ciclo di opere – conclude il primo cittadino Daniele Montebello – avviato ormai diversi anni fa con il miglioramento sismico dell’asilo nido comunale e della scuola media oltre alla sostituzione della centrale termica nell’istitto che ospita le classi primarie. Gli interventi alle scuole si concluderanno con il rifacimento del tetto delle scuole medie Dante Alighieri per garantire maggior comfort e sicurezza ai nostri studenti".

Il capitolo dedicato alla cultura ha confermato gli eventi principali: dalla mostra dedicata a Tommaso Malfanti che inaugura la prossima settimana alla rassegna Benvenuto Vermentino quindi lo spazio Teatrika, lo storico appuntamento con il Cinema Cultura in piazza Querciola oltre all’altra motra fotografica che verrà presentata tra qualche settimana in programma da giugno fino a ottobre. Inoltre in estate si terranno anche due appuntamenti musicali.

m.m.