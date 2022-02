Sarzana (La Spezia) 9 Febbraio 2022 - Sarà visitabile fino al prossimo 27 marzo la mostra dal titolo “Obey we the future” organizzata alla Fortezza Firmafede, la roccaforte nel centro storico di Sarzana da anni punto di riferimento per l’arte che già ha ospitato collezioni importanti come quella di Banksy. L’arte di Shepard Fairey è stata raccolta nella rassegna curata da Gianluca Marziani e Stefano Antonelli, prodotta dall’associazione MetaMorfosi che ha ottenuto il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Sarzana e della Regione Liguria. Al centro della rassegna l’interesse per uno degli street art più famosi e apprezzati al mondo. Nella mostra di Sarzana sono esposte una serie di serigrafie e litografie provenienti da collezioni private. La rassegna resta aperta da martedì a venerdì dalle 16 alle 19 mentre il sabato e domenica gli ingressi sono dalle 10 fino al 27 marzo. In questi due mesi di apertura sono stati tanti i visitatori che hanno potuto apprezzare l’originalità della proposta artistica.



