"Grande emozione il debutto alla Scala"

Federico Colli, classe 1988, è uno dei pianisti più apprezzati della sua generazione. Nonostante la giovane età, da tempo domina la scena musicale internazionale e, questa sera, si esibirà al Teatro Impavidi insieme all’Orchestra della Toscana, nell’ambito di Concerti a Teatro.

-Federico, nel 2012 la rivista International Piano ti ha inserito nei 30 pianisti under 30 destinati a dominare la scena mondiali negli anni a venire. A 24 anni cosa ha significato per te ottenere quel riconoscimento?

"Quella consacrazione era arrivata dopo due affermazioni importanti, quella a Salisburgo nel 2011 e quella a Leeds nel 2012, che sono state il vero e proprio sparti acque della mia carriera musicale e artistica. Credo che ogni avvenimento importante che accada nella vita porti con sé una grande gratitudine per il riconoscimento del lavoro svolto, ma anche un grande senso di responsabilità. Ti porta a chiederti cosa sei tenuto a fare e quale sia il tuo ruolo. Questo connubio tra gratitudine e senso di responsabilità, mi accompagna in ogni momento decisivo della mia mia vita. Come è stato per il mio debutto alla Scala di Milano di venerdì scorso".

Da dove nascono la passione per la musica classica e per il pianoforte?

"La mia famiglia famiglia è sempre stata appassionata di musica in senso lato, mio padre strimpella la chitarra e mia mamma adora la lirica. Una passione tipica a molte famiglie italiane. Non sono stato né spinto né indotto a intraprendere questo percorso, di fatti la mia famiglia è estranea dal fare musica o dal viaggiare per il mondo per la musica. Il mio è stato percorso è stato un work in progress. Ho iniziato intorno agli 8 anni per gioco, poi c’è stato il conservatorio e dopo il perfezionamento".

Quale è stato, per ora, il momento più emozionante della tua carriera?

"Il debutto alla Scala di Milano di pochi giorni fa è stato un momento molto importante, ma sicuramente anche il debutto al Royal Albert Hall, a Londra, nel 2018 è stato un appuntamento pieno di emozioni".

Elena Sacchelli