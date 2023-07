Gomme tagliate ARCOLA: "Servono telecamere"

Gomme tagliate in via Canonica e via Gaggiola. Sono una decina le auto che sono state prese di mira nella notte tra mercoledì e giovedì a Romito e la gente ha paura. In molti giovedì mattina, ignari di tutto, andando a prendere l’auto lungo la strada si sono trovati le ruote a terra, recise chiaramente con un coltello. Nessuno purtroppo ha visto né sentito nulla, e i proprietari dovranno pagare di tasca propria il danno provocato alle loro vetture. Qualcuno ha sporto denuncia, ma contro ignoti. C’è il dubbio che si divertano a fare dei dispetti, pesanti peraltro, la settimana scorsa erano stati imbrattati i muri del cimitero di Romito di scritte no vax con la vernice rossa. Un’amara scoperta per chi frequenta il cimitero, un atto di mancanza di rispetto verso un luogo sacro. I due episodi sono collegati, si chiede qualcuno, ma per tanti abitanti però i due fatti non hanno nulla a che vedere l’uno con l’altro anche se da condannare entrambi e che comportano fastidi e costi. Senza contare che l’episodio più recente manifesta che qualcuno, questa persona o queste persone responsabili del vandalismo, si sono aggirate nel quartiere con un coltello in mano: Lanciano un appello per le telecamere che servono non solo sulle strade principali ma anche nei quartieri, videocamere pubbliche perché se, qualcuno installasse una telecamera per proprio conto poi insorgerebbero problematiche per l’utilizzo delle immagini. Ma se lo fa il Comune il problema è risolto. Intanto sperano che l’episodio sia finito qua, alcune persone ne hanno subito un disagio oltre che il danno, ritardi al lavoro e gomme nuove.