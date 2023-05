Gli ultimi eventi prima del voto di domenica

Centrodestra

La coalizione dicentrodestra si ritrova stasera tra bandiere e simboli che sostengono la sindaca uscente Cristina Ponzanelli dalle 18.30 in piazza De Andrè. Ogni lista parteciperà con un proprio gazebo e saranno presenti gli aspiranti consiglieri comunali. A dare sostegno alla sindaca uscente arriveranno il presidente della Regione Giovanni Toti, Edoardo Rixi vice ministro delle Infrastrutture, Tommaso Foti capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, la senatrice Stefania Pucciarelli e gli onorevoli Matteo Rosso, Maria Grazia Frijia, Roberto Bagnasco e poi amministratori di altri Comuni e simpatizzanti. Domani, venerdì, la candidata Cristina Ponzanelli conclude la serie di appuntamenti con gli elettori: alle 10 caffè sarà al bar Moon nella frazione di Marinella e alle 17 è previsto l’incontro all’area verde del quartiere di Crociata.

Centrosinistra

Ultimo appuntamento anche per il Partito Democratico che sostiene il candidato Renzo Guccinelli. Oggi pomeriggio alle 17.30 è in programma un incontro al point del partito in via Mazzini alla presenza di candidati e simpatizzanti.

Partito comunista

Il Pci chiude domani, venerdì, proprio sul filo del silenzio che precede la vigilia del voto. Il candidato sindaco Matteo Bellegoni ha riunito i simpatizzanti in piazza De Andrè davanti al palco della musica. Sarà presente Patrizio Andreoli della segreteria nazionale Pci e poi tanto spettacolo con Andrea e la sua band polimorfa, gli Spetnà-z, Fabio D’Andrea e Riccardo Codeglia; Andrea Giannoni e una performance teatrale dell’attore sarzanese Johnatan Lazzini. Alcuni artisti dipingeranno in diretta nel corso della serata che si concluderà rigorosamente prima della mezzanotte.

m.m.