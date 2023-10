Giunta approva regolamento per sperimentazione Taser in Polizia locale

Via libera della giunta all’iter di approvazione del regolamento per la sperimentazione dell’arma ad impulsi elettrici (taser) da parte della Polizia locale, che dovrà poi essere sottoposto al Consiglio comunale per l’approvazione definitiva. Il regolamento prevede di dotare dell’arma in via sperimentale due agenti, in possesso della qualifica di Agente di pubblica sicurezza. "Questo strumento – dice l’assessore alla sicurezza Giulio Guerri – servirà ad innalzare il livello di sicurezza della nostra comunità".