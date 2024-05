Giubileo e via Francigena. Opportunità per il turismo: "Prepariamoci per tempo"

Aspettando i pellegrini. Il Giubileo che il prossimo anno attraverserà la nostra zona utilizzando la via Francigena come cammino verso Roma rappresenta anche un momento di grande attesa turistica e economica per la Val di Magra. Nei mesi scorsi Confartigianato ha presentato in Comune a Sarzana il progetto di accoglienza rimarcando la grossa opportunità. Il Giubileo è dunque alle porte e proprio per accoglierlo nel migliore dei modi Confartigianato e l’Associazione europea vie Francigene organizzano domani due incontri informativi nelle sale consigliari di Santo Stefano e Luni, rispettivamente alle 10.30 e alle 15. L’appuntamento sarà curato dal direttore di Confartigianato Giuseppe Menchelli e coordinato da Luca Faravelli project manager Aevf. Lo scopo è valorizzare le tappe dell’itinerario verso Roma e proprio Santo Stefano, Luni e Sarzana occupano un ruolo strategico. I due borghi sono tappe fondamentali di passaggio per raggiungere Porto San Maurizio, nei pressi di Luni, che era il centro nevralgico nel quale si ricongiungeva la via Francigena con la via per Santiago di Compostela. Sia a Santo Stefano che a Luni parteciperanno la sindaco e l’assessore al turismo. "Un crocevia di pellegrini che transitavano in Val di Magra, e che verranno riportati nuovamente all’interno del nostro territorio – spiega Antonella Simone, referente turismo Confartigianato – mille anni fa la Via Francigena, una delle più importanti direttrici storiche europee di fede, era percorsa da pellegrini che spinti da forti motivazioni spirituali si mettevano in viaggio verso Roma, il centro della cristianità. Allora viaggiavano a piedi, a dorso di mulo o a cavallo, tra mille difficoltà, pericoli e privazioni. Nel terzo millennio alle migliaia di pellegrini moderni diretti a Roma, si offrirà la possibilità di conoscere, oltre a città turisticamente rinomate, anche paesi di Provincia e piccoli borghi". A punto informativo Iat di piazza San Giorgio a Sarzana è attivo il servizio di supporto ai pellegrini.

Massimo Merluzzi