Giovanni Soldini racconta la tempesta

Giovanni Soldini, una star della vela internazionale, sarà ospite venerdì alle 21 al cinema Corallo di Genova per presentare il film ‘No more Trouble. Cosa rimane di una tempesta’, insieme al regista Tommaso Romanelli. Nella sala di via Innocenzo IV, nel quartiere di Carignano, in una serata a cura di Circuito. A moderare l’incontro il giornalista Fabio Pozzo. ‘No More Trouble. Cosa rimane di una tempesta’ è la storia di un padre, di una madre e di un’onda assassina. Ma soprattutto, è l’indagine sentimentale di un figlio. Un figlio che di quel giovane padre non ricorda nulla. È la notte del 3 aprile 1998, al largo delle coste francesi. L’equipaggio di Giovanni Soldini, a un passo dal record sulla traversata atlantica New York-Cape Lizard, sta fronteggiando una depressione atmosferica violentissima. Andrea Romanelli si trova al timone di Fila A, barca del futuro che lui stesso ha progettato pochi mesi prima, quando in un istante un’onda anomala gigantesca la fa rovesciare. Andrea è l’unico disperso.