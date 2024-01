Giovane, vitale e socievole. Feel, il quasi border collie

Feel è un giovane incrocio border collie di taglia media, dal morbido manto nero e le caratteristiche tracce di colore bianco su petto e zampe; proprio tipiche della razza canina scozzese. Ritrovato otto mesi fa, sperduto e senza microchip, nel centro città alla Spezia è stato subito accolto e accudito, presso il canile municipale, dai volontari dell’associazione "L’Impronta". Feel ha solo due anni e porta nel nome il suo intenso sentire, proprio questo è infatti il significato del verbo inglese to feel: è un giovane adulto dal carattere sempre allegro e vivace tuttavia, come ravvisano i volontari che di lui si prendono cura ogni giorno, sta soffrendo molto la vita in struttura; ricercando costantemente la presenza umana. Manifesta ancora qualche esitazione e paura, probabile retaggio del suo trascorso ma dimostra già la sua grande vitalità e socievolezza. Feel ama infatti correre e saltare, e questo lo rende poco adatto a persone anziane ma perfetto per famiglie con bambini; o per singoli padroni altrettanto attivi e instancabili. Interagisce volentieri e positivamente con gli altri cani femmina, da testare ancora invece in presenza di altri maschi adulti e gatti. Nonostante la sua grande energia, è un cane che sa essere obbediente, collaborativo e fedele; come i border collie sanno essere.

Alma Martina Poggi