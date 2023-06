Giornata di svago nella natura per i pazienti della Don Gnocchi

Passeggiare circondati dal verde della natura. Rimanere rapiti di fronte ai colori o alle forme di un dipinto, di una scultura o di un’installazione. A tutti è capitato di sperimentare, almeno una volta nella vita, una sensazione di calda serenità ammirando un paesaggio o un’opera d’arte. L’arte e la natura, ma anche la musica: vie per toccare l’armonia e la bellezza, possono però fare di più. Possono trasformarsi in una nuova modalità di cura e di inclusione delle persone non autosufficienti.

Oggi la fondazione Don Carlo Gnocchi, polo riabilitativo del Levante Ligure, organizza per i propri pazienti, provenienti dai reparti di riabilitazione, una visita all’interno del Parco di arte ambientale ’La marrana’, a Montemarcello, di proprietà di Gianni e Grazia Bolongaro. Una collezione di opere di arte contemporanea immersa nella natura e nel paesaggio, nata all’interno del parco di Montemarcello. La giornata sarà allietata da intermezzi musicali degli allievi del Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia. Ad accompagnare i pazienti in questa visita per "le vie della bellezza", sarà il Cai, sezione della Spezia, che permetterà loro di vivere questa esperienza grazie all’utilizzo di particolari sedie, chiamate joelette. L’evento è patrocinato da Regione Liguria e dal Parco Montemarcello Magra Vara.

La fondazione Don Carlo Gnocchi, grazie ad un protocollo d’intesa siglato con la sezione spezzina del Cai, porta avanti per i suoi pazienti un progetto di montagna terapia intitolato: "Un sentiero per tutti", indirizzato a persone con una disabilità acquisita, che provengono dai reparti di riabilitazione della fondazione. Sabato sarà la volta di questa uscita "speciale".

Maria Cristina Sabatini