Giochiamo insieme a Castelnuovo Magra: Evento Rinviato

L’allerta meteo ha costretto gli organizzatori a annullare l’appuntamento già fissato sabato scorso ma non ha fermato la volontà di trascorrere una giornata in compagnia e consentire a bambini e ragazzi di divertirsi praticando sport, senza barriere. Verrà riproposta sabato 30 settembre l’iniziativa "Giochiamo insieme" organizzata dall’associazione di informazione e supporto della disabilità Insieme con la collaborazione del Comune al centro sportivo di via Aglione. L’iniziativa aperta ai bambini e adolescenti dai 4 ai 14 anni avrà il supporto dei tecnici e istruttori di varie discipline sportive che dalle 14.30 alle 18.30 consentiranno di provare a praticare calcio, karate, arti marziali, gioco danza, basket, volley, padel, tiro con l’arco e scherma. Info 331 8725265.