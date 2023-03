Giardinieri d’arte e parchi storici Al via un corso europeo per il verde

Sono aperte fino a martedì 21 marzo a mezzogiorno 12 le iscrizioni al "Corso di formazione per Giardiniere d’arte e parchi storici" organizzato dall’Associazione Val di Magra Formazione, con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Magra e di Regione Liguria. Il corso, finanziato dall’Unione Europea, è gratuito e si rivolge a tutti coloro che abbiano compiuto la maggiore età e in possesso del titolo di studio minimo di licenza media, occupati o disoccupati. In più, i partecipanti al corso dovranno avere come requisito minimo 3 anni di esperienza lavorativa nel settore di riferimento. Il corso di articola in 340 ore di laboratorio e 260 ore di stage in aziende del settore. Al termine verrà rilasciato il "Patentino di manutenzione del verde", qualifica regionale obbligatoria per svolgere l’attività di giardiniere a ogni livello di impiego, e in più questa particolare formazione consentirà ai partecipanti di ottenere un’ulteriore specializzazione in giardini d’arte e parchi storici. Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’associazione Val di Magra Formazione al numero 0187-603167 oppure inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica: valdimagraformazione.it