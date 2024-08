Giancarla in finale per Miss Liguria: "Emozionata, non me lo aspettavo. Voglio entrare in Conservatorio"

Genuina, spontanea, con la testa sulle spalle. Giancarla Sera Gianardi, 19 anni di Sarzana, ha conquistato, incredula, la fascia di Miss Eleganza. Ed è in gara per la finalissima di Miss Liguria, concorso inserito nel circuito che porterà alla selezione di Miss Italia. Una brava ragazza, si percepisce, legata ai suoi cari, decisa nell’inseguire i suoi sogni, la moda o il canto, non ci sono altri grilli per la testa, ma un amore smisurato per la sua famiglia che traspare ad ogni parola. La mamma Maria Pacheco sempre vicina che la sostiene. Si percepisce che si appoggia agli affetti, alla famiglia, agli amici, quelli veri, e che è arrivata sorprendentemente, racconta, dove non avrebbe mai pensato. Questo fa di lei una giovane donna ambiziosa sì, ma il giusto, una di quelle che non scalpita, ma assapora ogni conquista, prendendola come un regalo, un dono inatteso nel percorso della sua vita.

"Sono molto emozionata, non mi rendo ancora conto di quello che mi è successo – racconta con emozione – proprio pochi minuti prima di ricevere la fascia, ho avuto un attimo di cedimento. Ero sicura, guardandomi intorno, che non l’avrei mai indossata. Posso assicurare che quando hanno detto il mio numero, pensavo che non fosse vero, ho guardato la mia mamma, a lei dedico questa conquista. Nei giorni precedenti mi sono tanto impegnata a sfilare e ce l’ho fatta". Giancarla, padre italiano e mamma della Repubblica Dominicana, è protagonista anche delle cronache spagnole del quotidiano Latinoamericano, una fama che proprio non avrebbe mai pensato.

Diplomata al liceo artistico e musicale Palma di Massa è cantante lirica e moderna e, compatibilmente con gli impegni che in questo momento le sono ‘piovuti’ addosso, proverà ad entrare al Conservatorio. Intanto spera di andare avanti nel concorso che la vedrà di nuovo sul palco sabato per la fascia di Miss Liguria a Spezia, già appagata e contenta del traguardo raggiunto. Felice, sorridente, narra dei suoi sogni da quando era bambina, quando voleva diventare una dottoressa, ma qualcosa di insuperabile le ha fatto cambiare idea: la paura del sangue. Ostacolo insormontabile, ma per una giovane come lei che vive in una famiglia dedita all’arte si sono aperte tante strade: "I vari piani, non solo quello B" ha detto, come il canto lirico e moderno, la moda, e adesso il concorso, con un futuro che può riservare ancora tante sorprese.

Giancarla dà un messaggio importantissimo: "Ho iniziato questo percorso spronata da mia mamma – racconta – ma anche perché sentivo di volermi mettere in gioco. Dico alle ragazze che non se la sentono, di farlo, di sconfiggere le paure e la timidezza, di non darsi mai per perse, è un modo per ritrovare se stesse". Orgogliosa di rappresentare Sarzana, sta ricevendo messaggi molto incoraggianti e ne è felice. "Tutti sanno che ho dato il massimo. Come in ogni ambiente dove si gareggia c’è la competizione, ma ho incontrato tante ragazze fantastiche e stretto amicizie che continueranno anche dopo, comunque vada la gara. Mi sono state vicine persone meravigliose, dico grazie alla mia insegnante di liceo che mi ha supportata, e un grazie a Mirella Rocca, esclusivista per la regione Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta, che ha messo tutte sempre a proprio agio in ogni momento della manifestazione".

La finalissima di Miss Liguria è in programma sabato in piazza Europa alla Spezia dalle ore 20.30. Parteciperanno trenta concorrenti e la vincitrice avrà accesso alla finale nazionale che si terrà dal 4 al 7 settembre presso Numana nelle Marche

Cristina Guala