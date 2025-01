Fototrappole per i ’furbetti’ dell’immondizia

Stop all’abbandono di rifiuti sul territorio: l’amministrazione comunale di Sarzana ha deciso di affidare per sei mesi alla Geotech Engineering Srl, per la somma di 5.490 euro, un servizio di monitoraggio per sanzionare gli In pratica, nella creazione di mini-discariche verranno utilizzate tre fototrappole capaci di immortalare chi decida di liberarsi dell’immondizia al di fuori dei corretti canali di smaltimento. Un sistema già utilizzato in altri Comuni. La ditta, oltre a fornire le fototrappole, si occuperà della loro installazione, della manutenzione e dello spostamento e segnalerà alla polizia locale i fatti passibili di sanzione amministrativa o denuncia registrati in immagini, con data e ora, dagli apparecchi. Uno strumento in più per dissuadere comportamenti che hanno notevoli costi sia economici che ambientali a carico della comunità.