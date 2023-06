Fornitura di acqua potabile temporaneamente sospesa, possibili disagi

Attenzione ai possibili disagi a casua di un temporaneo stop nella fornitura di acqua potabile. Lo segnala l’amministrazione comunale di Luni dato che la società Acam Acque deve eseguire alcuni lavori sugli impianti idrici. Per questo, nella giornata di domani, dalle 8.30 alle 13.30, il servizio di erogazione dell’acqua sarà sospeso nella sede comunale e nelle zone limitrofe lungo via Castagno, via Figliola e via Ghitella. Come spesso accade quando si interviene sulle condotte dell’acquedotto, sia durante il periodo di sospensione dell’erogazione che nelle prime ore successive al ripristino del servizio potranno verificarsi fenomeni transitori di intorbidimento dell’acqua che esce dai rubinetti. Se ciò accadesse, gli utenti sono invitati ad evitare temporaneamente l’uso dell’acqua per scopi alimentari.