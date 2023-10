Fondo sviluppo Finanziati i lavori per la frana di via Groppolo

C’è il finanziamento per appaltare il terzo lotto dei lavori di contenimento del dissesto idrogeologico lungo le vie che portano alla Fortezza Castruccio Castracani a Sarzana, in particolare per la frana di via Groppolo. E’ uno dei progetto finanziati nell’ambito dei 265 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 destinati alla Liguria, per i quali il presidente della Regione ha firmato l’accordo con il Governo il 22 settembre. All’area spezzina sono destinati complessivamente 14,6 milioni di euro per interventi sulle strade (7,8 milioni) e sulle piste ciclabili (oltre 6,8 milioni).

Per le strade, oltre a via Groppolo, ci sono 870 mila euro per via XXV Aprile e via Giovato a Piano di Arcola; 390 mila euro per la messa in sicurezza della strada comunale Mattarana - Carrodano Superiore a Carrodano; 950 mila euro per il secondo lotto di sistemazione del torrente Castagnola e della viabilità in sponda sinistra dal ponte della ferrovia al mare a Framura; 800mila euro per la manutenzione straordinaria della sede e la realizzazione cunette della strada Vezzanelli - Collefiorito a Zignago; 427 mila euro per itigazione delle criticità idrauliche in località Chiappa a Varese Ligure; 2 milioni e 250mila euro per 5 diverse opere di mitigazione delle criticità idrauliche in diverse località a Varese Ligure; 1 milione e 780 mila euro destinati alla Provincia per interventi su strade provinciali (730mila per la provinciale 14 a Bastremoli a Follo; 500 mila per la provinciale 530; 550 mila per la provinciale 51 a Fontanelle a Vernazza).

Per le piste ciclabili, 5,8 milioni vanno alla realizzazione del nuovo tratto della Ciclovia Tirrenica dal centro di Sarzana a Santo Stefano Magra e un milione per il tratto nel comune di Sarzana, lungo il canale lunense e villa Orlandini.