Fleximan non ferma il Comune di Vezzano: i velox divelti saranno ripristinati

Vezzano, 8 agosto 2024 – I due autovelox presi di mira da un anonimo ’Fleximan’ lo scorso gennaio sul territorio di Vezzano, saranno ripristinati. Era la notte tra il 26 e 27 gennaio scorso, quando qualcuno, che venne considerato "il Fleximan della Val di Magra", danneggiò irreparabilmente i nuovi velox del tipo Speedbox installati uno, a Bottagna, che venne preso, forse, a mazzate, mentre l’altro, a Pian di Valeriano, venne completamente sradicato.

Due dei quattro rilevatori di velocità che si vedono ai margini delle carreggiate nelle torrette arancioni, che erano stati posizionati proprio un pugno di ore prima, praticamente il pomeriggio precedente. Strumenti posti non a caso, a Bottagna sulla statale 330, e il secondo a Piano di Valeriano lungo la provinciale 10, proprio nelle due strade che per alcuni sono considerate piste da rally, senza contare in aggiunta l’insana abitudine della mancata precedenza. Una misura che rientrava nell’ottica di un progetto dell’amministrazione comunale di sicurezza stradale del territorio e che rispondeva a una richiesta pressante della cittadinanza stessa, a fronte dei numerosi incidenti sulle due arterie, proprio a causa dell’alta velocità. Gli strumenti però, nuovi di zecca, durarono meno di 24 ore. E il fatto destò lo stupore degli stessi automobilisti che furono i primi a informare l’amministrazione di quanto era avvenuto sulle strade. Un atto increscioso, da considerarsi non vandalico, commentò il sindaco Massimo Bertoni, ma "delinquenziale", cui seguì il 30 gennaio la denuncia alle forze dell’ordine contro ignoti. Ma anche se tutt’ora i responsabili non sono stati trovati, una decisione è stata presa.

I due strumenti saranno infatti ripristinati, partendo da quello divelto, con un lavoro di consolidamento del plinto danneggiato, il riposizionamento della postazione divelta e la sostituzione delle livree. Se ne occuperà la ditta Ci.Ti.Esse di Rovellasca cui sono stati affidati i lavori per un importo di 830 euro.

Cristina Guala