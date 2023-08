Fiocco azzurro dopo 19 anni

Un fiocco azzurro allieta via della Malva a Vezzano superiore. Erano esattamente diciannove anni che non arrivava un neonato nella strada a cui si accede da via Verdi verso il borgo Mitiliano. Dopo l’ultimo ragazzo, ormai maggiorenne, il 25 luglio al Noa di Massa, è nato il piccolo Luca, figlio di Jacopo Orlandi e di Martina Zampieri. Un bel maschietto, gioia della mamma e di papà, accolto con piacere dai familiari e anche dagli altri residenti della strada, che ne hanno annunciato la nascita con grande felicità. Una strada che si rianima con un bel fiocco azzurro che annuncia il dolce arrivato, alla porta di casa. E a questa bella notizia si aggiunge una particolarità, nella stessa strada, appunto via della Malva, sono pochi gli abitanti, ma i figli e nipoti che vi risiedono sono tutti maschietti. Arriverà prima o poi anche una femminuccia?