Finto avvocato tenta truffe. Telefonate a casa di anziani

“L’avvocato Bianchi“ da qualche giorno sta facendo il giro telefonico della vallata non per salutare i clienti e fare gli auguri in vista delle festività natalizie, ma per cercare di truffare qualche persona particolarmente sensibile e impressionabile. Ovviamente il legale non è un vero professionista, sicuramente non del foro, ma senza dubbio si tratta di un tipo che non si fa troppi scrupoli a far credere che il figlio dell’interlocutore si stia trovando in una situazione di pericolo oppure di difficoltà dalla quale può uscirne soltanto versando una cifra di denaro. Nei giorni scorsi i tentativi di raggiro sono stati segnalati a Ameglia, Luni e Castelnuovo Magra ma per fortuna le persone contattate, tutte anziane, hanno avuto la prontezza oppure la fortuna di non cadere nella trappola e riattaccare il telefono. Utili in tal senso anche i consigli acquisiti nei corsi antitruffe organizzati nei mesi scorsi dalle forze dell’ordine.

I figli, naturalmente in buona salute e senza nessun problema, di alcune delle persone contattate una volta informati della situazione hanno allertato le forze dell’ordine ma nell’attesa degli sviluppi delle indagini il consiglio lanciato è quello di prestare la massima attenzione a certe insolite telefonate ai numeri di casa e non cedere mai alle richieste di soldi.