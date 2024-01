Finisce con un pareggio il derby tra Canaletto Sepor e Levanto

LEVANTO

0

CANALETTO SEPOR

0

LEVANTO: Rollandi, Pozzi, Folli, Daniello, Defilippi, Bonati, Bagnasco (75’ Lagaxio), Ambrosini, Righetti (82’ Motto), Barilari, Tuvo (60’ Rezzano). A disp. Arpe, Catena, Lorenzini, Saudino, Nicora. All. Agata.

CANALETTO SEPOR: Mazzini, Ferri, Saloni (78’ Pedaci), Vanni, Piazza, Bouhrame, Menacho (59’ Campagni), Paparcone M., Natale, Marte (83’ Galloro), Biloni (59’ Carlini). A disp. Paganini, Ugolini, Fiorini, Rossi, Lazzerini. All. Plicanti.

Arbitro: Sandri della Spezia (assistenti Maggi della Spezia e Atzei di Chiavari).

LEVANTO - Termina in parità (0-0) il derby provinciale del ‘Raso Scaramuccia’ tra Levanto e Canaletto Sepor che iniziano così con un punto il girone di ritorno della promozione girone B. Partita equilibrata e combattuta tra due squadre che si sono equivalse. Il pareggio consente alla squadra di Dimitri Agata di confermarsi al sesto posto. Mentre i gialloblù di Massimo Plicanti restano in zona play-out al tredicesimo posto ma sono staccati di due punti dal San Desiderio vittorioso con il Vallescrivia. In avvio al 3’ Bonati mette fuori, da due passi, su corner di Barilari. All’11’ replicano i canarini con Marte ma Rollandi è attento e para. Al 23’ Mazzini è bravo su tiro da fuori area di Tuvo. Al 31’ ancora Tuvo, da buona posizione, mette di poco fuori di testa su cross dell’ex Ambrosini. Al 70’ Rollandi para a terra un tiro di Natale servito da Ferri. Al 77’ Barilari dalla distanza impegna Mazzini. All’82’ Rollandi è attento su tiro di Marte.

P.G.