Finanzieri arrestano spacciatore, dopo un tentativo di fuga in bici

Sarzana, 24 gennaio 2025 – Finanzieri arrestano spacciatore dopo una breve fuga in bici nel centro di Sarzana.

Oggi, nei pressi del centro cittadino sarzanese, i finanzieri della Compagnia di Sarzana, hanno notato un soggetto, già conosciuto dagli operanti, che, alla vista dei militari, ha gettato sotto alle autovetture parcheggiate degli involucri di colore bianco cercando poi, con un movimento repentino, di darsi alla fuga a bordo di una bicicletta.

I militari, a seguito del tentativo di fuga, sono intervenuti, riuscendo agilmente a bloccare il soggetto. Nel corso della perquisizione l'uomo è stato trovato in possesso di 12 dosi magistralmente occultate all’interno del manubrio della bicicletta e 5 dosi precedentemente gettate nel tentativo di fuga oltre a 85 euro in banconote di piccolo taglio presumibilmente provento del reato di spaccio, tutto sottoposto a sequestro. L'uomo è stato quindi tratto in arresto e condotto alla casa circondariale di Villa Andreino alla Spezia.

Inoltre, a seguito di ulteriori accertamenti, è risultato essere anche clandestino in quanto privo di regolare permesso di soggiorno e quindi denunciato in base all’art. 10bis del Testo Unico sull’immigrazione.

“La Guardia di Finanza di La Spezia – spiegano al Comando – prosegue la propria azione di contrasto ai traffici illeciti e allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti su tutta la provincia. L’attività di prevenzione e repressione sta interessando, prevalentemente, i luoghi frequentati da collettività giovanile, le più importanti strade di accesso alla città, nonché le aree destinate alla confluenza dei trasporti urbani ed extraurbani, quindi stazione ferroviaria e capolinea degli autobus. L’attività svolta testimonia ancora una volta il costante presidio attuato dalle fiamme gialle spezzine su tutto il territorio di competenza, impegnate a fare in modo che i luoghi di pubblico ritrovo costituiscano spazi di sana frequentazione, a tutela della collettività, dell’ordine pubblico e della salute dei giovani”.