Maltempo, stanziati 8 milioni di euro: saranno destinati a cinque comuni

Sarzana, 4 agosto 2023 – Il maltempo dell’autunno 2018 ha provocato pesanti danni ma anche attivato una serie di aiuti da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile che sono stati utilizzati intanto per rimediare agli effetti dalla mareggiata che ha colpito la Liguria e successivamente per destinarli a interventi di completamento di opere di miglioramento di progetti già avviati. Ed è importante per la Val di Magra e Val di Vara lo stanziamento di ulteriori 8 milioni e 450 mila euro che andranno a portare avanti interventi fondamentali per la messa in sicurezza del territorio. In particolare sulla zona di Battifollo, al confine tra i Comuni di Sarzana e Arcola, che riceverà 4.6 milioni di euro per la messa in sicurezza dell’area fluviale dove sono collocate una quarantina di abitazioni. Ma il beneficio dei nuovi fondi che il presidente della Regione Liguria e commissario straordinario Giovanni Toti ha ufficializzato firmando il decreto per l’ultimo riparto tra le amministrazioni locali riguarderà anche Vezzano Ligure e Ameglia. Un percorso che è stato seguito già a partire dal primo mandato amministrativo dall’assessore Giacomo Raul Giampedrone. "La nostra terra – ha spiegato Giampedrone – è più sicura rispetto al passato e ancor di più la diventerà grazie ai nuovi investimenti che andranno a migliorare i progetti già avviati". La parte più consistente del contributo andrà ai Comuni di Sarzana e Arcola che si dividono il quartiere di Battifollo e devono metterlo in sicurezza in un versante sul quale è già predisposto un progetto, per altro rivisto per consentire l’inserimento di un nucleo abitativo inizialmente rimasto scoperto.

E poi Ameglia dove si potenzierà il sistema delle portelle sugli argini bassi. "Si tratta – prosegue – dell’automatizzazione di 17 portelle installate negli argini alti e bassi su entrambe le sponde del fiume. Sarà un totale di 350 mila euro che ci consentirà di ammodernare il sistema di chiusura delle portelle inizialmente a clapet poi asistema manuale ma sempre con tempi troppo lunghi. Adesso la chiusura sarà gestita da una centralina a tempo quasi immediato al momento del pericolo di innalzamento del livello del fume. La somma di 500 mila euro andrà a Vezzano Ligure per l’adeguamento del Durasca, un colatore minore e quindi per il contenimento del rischio residuo. Abbiamo valutato nell’intervento sulla sponda destra del Vara da Follo fino a Fornola la necessità di mettere in sicurezza anche questo reticolo".