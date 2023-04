Figuranti e ’consiglieri’ La città presa d’assalto

Tra i soldati di Napoleone e gli aspiranti consiglieri comunali il centro storico è stato ben presidiato. Centinaia di figuranti della rassegna storica dedicata all’imperatore di Francia e le "truppe" a sostegno dei quattro candidati sindaci alle amministrative del 14 e 15 maggio si sono sfiorati nelle vie cittadine in una mattinata decisamente vivace. Il clima elettorale si sta facendo molto caldo e infatti qualche schermaglia tra i componenti delle diverse liste inizia a emergere. Situazione sicuramente prevedibile visto il numero di candidati a un posto in consiglio comunale. La mattinata è stata aperta dalle liste civiche a sostegno di Cristina Ponzanelli. La sindaca uscente ha convocato i 32 elementi che compongono "Cristina Ponzanelli sindaco" e "Sarzana civica" al point aperto in via Mazzini per la presentazione individuale di tutti i componenti prima del set fotografico allestito in piazza Matteotti insieme agli alleati delle altre forze che compongono la coalizione di centrodestra.

Il candidato del Partito Comunista Italiano, Matteo Bellegoni, ha presenziato al suo point di piazza Calandrini mentre in piazza Matteotti hanno sfilato i componenti a sostegno di Federica Giorgi. Oltre alla lista del Movimento Cinque Stelle infatti la squadra è appoggiata dalla lista "Sinistra per Sarzana" composta da Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana, Verdi oltre al gruppo civico collegato a Valter Chiappini. E oggi pomeriggio al Loggiato spazio ai candidati dell’Unione di Centro che fanno parte del centrodestra.

m.m.