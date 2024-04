Fiera delle nocciole. In migliaia in città tra sole e bancarelle

La Fiera ha fatto il pieno. La bella giornata ha invogliato migliaia di persone che fin dal primo mattino hanno visitato le bancarelle della tradizionale rassegna sarzanese nelle vie del centro storico, piazze e viale della Pace salendo lungo l’argine del Calcandola fino a via Falcinello. Tantissimi appassionati non hanno mancato l’appuntamento in piazza Matteotti dove sono esposte macchine, trattori e attrezzature agricole. La fiera prosegue anche nella giornata odierna e si preannuncia una nuova invasione. Per consentire una tranquilla passeggiata è stato predisposto anche un notevole servizio di monitoraggio da parte di tutte le forze dell’ordine sia in divisa che in borghese. La Fiera delle nocciole è anche l’occasione per presentare le tante associazioni di volontariato che operano quotidianamente. Oltre i rappresentanti della Pubblica Assistenza Misericordia e Olmo e della squadra comunale di Protezione Civile hanno aperto le bancarelle anche varie associazioni: dalle volontarie del gruppo Vittoria alla Misericordia Val di Magra di Sarzana, salutata anche dall’assistente ecclesiastico don Pietro presenti anche nella giornata odierna in piazza Pertini davanti alla farmacia Accorsi. Molto apprezzata anche la ’Tenda Blu’ allestita dal Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta Cisom in piazza Martiri. Un luogo protetto per garantire ai genitori uno spazio riservato per poter accudire adeguatamente un bambino durante l’allattamento o per essere lavato e cambiato. Oggi ultimo giro con banchi aperti fino a stasera per nuovi acquisti e per gustare le specialità gastronomiche tipiche della rassegna. Grande apprezzamento per i "trucks" specializzati in panini farciti e patatine fritte ma anche le bancarelle di croccanti, brigidini e collane di nocciole simbolo della fiera sarzanese.