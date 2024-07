Fezzanese e Rolla avanti ancora insieme: "Pronti a questa sfida, i tifosi ci seguano"

Una salvezza raggiunta senza grossi affanni e record di punti in serie D (51). La Fezzanese del presidente Arnaldo Stradini ha confermato il tecnico Cristiano Rolla che nella passata stagione ha fatto benissimo, al primo anno nel massimo campionato dilettantistico. "La sfida più grande sarà quella di migliorarsi in un campionato impegnativo come quello di serie D – sottolinea Rolla – non sarà facile ma io ed il mio staff lavoreremo per valorizzare al massimo le qualità dei giocatori. Per me la Fezzanese è sempre stata la priorità sono orgoglioso di poter continuare in una società che mi ha sempre dimostrato grande fiducia. Il nostro obiettivo lo scopriremo strada facendo. Avere l’opportunità di allenare in una categoria così importante è un privilegio per pochi, poi quando si ha una società che crede fortemente nel tuo lavoro diventa tutto più facile. Ci teniamo molto strette le buone cose della scorsa stagione. Sicuramente ci sarà da migliorare sotto vari aspetti ma l’intento di tutto l’ambiente è quello di crescere con i piedi ben saldati a terra".

Il pensiero va alla stagione che inizierà fra non molto. "Non so come giocheremo, come sempre dovrò cercare nel minor tempo possibile di capire come sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori e cercare di esaltarle al massimo. Solo così si potranno raggiungere risultati importanti. Mi piacerebbe vedere più partecipazione da parte dei tifosi alla domenica. Capisco le difficoltà logistiche ma questa società per il lavoro fatto e per la grande continuità merita di più".

Intanto i verdi perdono due pedine importanti come il portiere Daniel Salvalaggio e l’attaccante Luca Mariotti che sono approdati rispettivamente alla Folgore Caratese e al Ligorna. Il vice-presidente Ivan Stradini ed il direttore generale Giuseppe Celentano sono già al lavoro in cerca dei sostituti per completare l’organico della rosa dei calciatori da mettere a disposizione dell’allenatore. Intanto la società verde si arricchisce di una nuova figura infatti è entrato nei quadri societari con il ruolo di coordinatore dell’area tecnica Manrico Borrini reduce da positive esperienze come scouting di squadre professionistiche come Genoa, Fiorentina e Spezia quale metterà la sua esperienza e le sue capacità a disposizione della Fezzanese.

Paolo Gaeta