Festival ’I luoghi della musica’. Barocco, classico e romantico per una serata indimenticabile

Nella magica atmosfera dell’Oratorio di Santa Maria Assunta di Ameglia, stasera, la violinista Manuela Matis e l’arpista Valerio Lisci, musicisti di fama internazionale, presenteranno un affascinante programma comprendente autentiche perle musicali del periodo barocco, classico e romantico scritte da Corelli, Bach, Paganini, Albeniz, Bizet e Wieniawski. Alle 21.15 nella location di via Cavour nel centro storico, si terrà questo appuntamento del XXX Festival provinciale ‘I Luoghi della Musica’ intitolato ‘Viaggio in Europa’ e che vedeva come protagonista l’arpista Floraleda Sacchi, sostituita, appunto dal bravissimo Lisci, che si è distinto come solista in numerosi concorsi internazionali. Tra i principali ricordiamo il primo premio al ‘Concorso Internazionale Suoni d’Arpa’ di Saluzzo nel 2016, il primo premio al ‘Korea International Harp Competition’ di Seoul nel 2018 e il Primo Premio al ‘Reinl Stiftung Competition’ di Vienna. Nel 2019 si è aggiudicato la medaglia d’argento (Secondo Premio) all’11th Usa International Harp Competition, dove ha ricevuto anche il premio speciale per l’interpretazione di un brano contemporaneo.

Valerio è desideroso di ampliare il repertorio per arpa e si dedica alla composizione di brani originali e trascrizioni per il suo strumento. La sua composizione ‘Maschera’ ha raggiunto la finale dell’Inglefield Contest del Concorso Internazionale d’Arpa Usa ed è stata eseguita al Composition Forum di Bloomington, nell’Indiana. Manuela Matis, violinista, è docente di Musica da camera al Conservatorio di Verona. L’approfondimento del repertorio l’ha portata a misurarsi con alcuni ‘corpus’ di opere particolarmente significative: ad esempio tutti i quartetti per pianoforte e archi, i quintetti e i sestetti di Brahms, l’integrale delle Sonate per violino e pianoforte di Beethoven in duo con il pianista Alberto Magagni. Nel 2014 ha ideato il programma ‘Dalla spirale di Escher alla Sala degli Specchi’, con musiche per violino solo e proiezione di immagini, mentre recentemente ha preparato un programma per viola sola dal titolo ‘La Viola... questa sconosciuta’. Il concerto, che è ad ingresso gratuito – fino ad esaurimento posti, senza prenotazione, con accesso nell’oratorio dalle 20,30 in poi – è organizzato dall’associazione musicale ‘Il Pianoforte’ e si avvale inoltre del contributo del Comune di Ameglia.

Marco Magi