Festeggiato dagli amici. I 99 anni di Paolo Viani

Paolo Viani superfesteggiato dagli amici al bar Bonsai a Vezzano basso. Lo avevano fatto anche quando aveva compiuto 90 anni, e poi ogni anno, per nove anni, hanno ripetuto l’appuntamento perché Paolo, arzillo e in gamba, ama stare in compagnia. Infatti per tutti è già fissato l’incontro per il prossimo compleanno, quando le candeline segneranno il traguardo dei cento anni, ei festeggiamenti verranno moltiplicati. Viani, che guiderebbe ancora, è un uomo sprintoso e in salute e resta sempre amorevolmente sorpreso dall’affetto dimostrato dai suoi amici vezzanesi che lo festeggiano con tanto entusiasmo e ogni volta vengono condivisi ricordi, aneddoti del passato e di quei personaggi che a Vezzano hanno segnato la storia e Viani è uno di loro. Ama passeggiare e vestirsi sempre molto elegante: anche alla sua veneranda età, colpisce per il suo abbigliamento impeccabile e preciso. Tutto il quartiere si è riunito per l’occasione davanti a una grande torta di auguri al novantanovenne.