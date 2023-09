Festa della ’Pettegola’. Musica e Notte bianca

Un’idea nata per scherzo e con un nome ironico ma che inizialmente ha creato anche qualche polemica in paese. La festa denominata della ’Pettegola’ in programma, oggi in piazza Garibaldi a Santo Stefano Magra non è altro che un allegro modo di dire e la declinazione del famoso motto secondo il quale nel paese piccolo i pettegolezzi sono sempre all’ordine del giorno. E così è stata realizzata con la collaborazione dei bar, Arci e esercizi commerciali la prima sagra che dalle 18 cercherà di mettere tutti d’accordo tra piatti tipici, birra e tanta musica. L’iniziativa ha ricevuto anche il patrocinio del Comune di Santo Stefano Magra che ha messo a disposizione 500 euro per sostenerla. All’appello lanciato dal bar ’Daii’ hanno risposto anche le altre attività commerciali intorno a piazza Garibaldi che resteranno aperte fino a tarda sera in una sorta di ’notte bianca’.

Il dj set (nella foto d’archivio) è affidato da Mauro T. e D. Roscky con il supporto organizzativo di Davide Luciano Bertagnini, Jonathan Corsetti, Alice Galeotti, Mary Turco, Evelyn Benedetto, Martina Lori, Sara e Davide Cefariello, Nicola Baldassini, Alessio Palmas, Gabriel Jerez Mena, Jessica Abozzi, Antonia Menconi, Leonardo Fantelli, Mauro Tavilla, Jessica Pau, Guido Vannini. Nessun "pettegolezzo" dunque ma un modo per stare insieme in allegria e vivere la piazza in una sorta di arrivederci all’estate.