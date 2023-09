Festa del Patrono a Bottagna: Pizza, Musica, Teatro e Beneficenza

Proseguono i festeggiamenti per la ricorrenza di San Michele Arcangelo. Stasera pizza nel piazzale della chiesa alle 20 poi tombolata, domani alle 20,45 vespro e processione con la banda Puccini di Vezzano. Il corteo partirà dalla chiesa, procederà lungo la Ripa, via Vara, via Piana e rientro in chiesa, venerdì dal mattino le bancarelle e di beneficenza. Al 15 lo spettacolo con il mago Joe, alle 21 teatro con la compagnia Senza arte né parte di Follo con ‘Il lupo perde il pelo ma non il vizio’