Favini entra nella bagarre elettorale: "Castelnuovo, pronto a ricominciare"

Un colpo di teatro per ravvivare la campagna elettorale. Nel tranquillo comune di Castelnuovo Magra si aprirà una battaglia all’ultimo voto tra sfidanti che hanno ricoperto, tutti, un ruolo importante nella storia del paese. Sicuramente il colpo a sorpresa è la candidatura di Marzio Favini, da dieci anni fuori dalla politica, ma con un curriculum importante. E’ entrato in giunta nel 1990 come assessore del sindaco Maurizio Giacomelli quindi successivamente con Alberto Tognoni e poi per due mandati consecutivi sino al 2015 primo cittadino. Dopo le candidature del centro sinistra di Katia Cecchinelli e di Gherardo Ambrosini a capo di una lista civica, ecco uscire allo scoperto anche Marzio Favini. La sua lista si chiamerà ’RicominciAmo Castelnuovo’ che nasce proprio dal forte legame con il territorio. "Io amo Castelnuovo Magra – spiega – perchè è il mio paese al quale ho dedicato 25 anni di vita politica. Ho maturato questa scelta per andare incontro alle richieste di amici e amiche che mi hanno ricordato un sogno: quello di un Comune capace di mettere insieme milioni di euro di finanziamenti che ci hanno portato ad avere opere che ancora oggi sono un vanto e che viviamo ogni giorno: dalla scuola di Palvotrisia al centro sportivo comunale e tribuna dello stadio, il progetto di recupero della torre dei Vescovi di Luni, la biblioteca civica di Molicciara, pannelli fotovoltaici, il risanamento del Borghetto e tanti traguardi che ancora oggi sono ben visibili. E voglio tornare a quel Comune".

Dieci anni trascorsi alla finestra, segnati dal ritorno al suo lavoro in municipio a Carrara e poi l’idea di un ritorno che con il passare del tempo si è fatta sempre più forte. "Da tempo mi chiedevano di ritornare in politica. Ho deciso di mettere in campo la mia esperienza e la mia capacità, poca o tanta che sia lo giudicheranno i castelnovesi. Mi sono accorto e me lo hanno confermato che il prestigio del nostro Comune in questi anni è venuto meno e adesso voglio tornare a quel tempo". Che lista sarà ? "E’ un progetto civico – conclude Marzio Favini – quello che mi sosterrà. Non sono più iscritto a nessun partito ormai da diversi anni perchè non mi riconosco in questa politica. Però credo nelle persone e nella loro voglia di fare qualcosa di importante per il proprio territorio. Chiamerò a darmi una mano giovani e meno giovani ma che portino idee".

Massimo Merluzzi