Fari a led sul campo di calcetto e nuovo impianto elettrico a SARZANA: ecco l'efficientamento energetico

Si sono conclusi i lavori di efficientamento energetico dell’impianto del centro sportivo Cristoni a San Lazzaro. Lo comunica l’amministrazione comunale di sarzana spiegando che con un investimento complessivo di 60mila euro, finanziato con fondi statali poi confluiti nel Pnrr, è stato revisionato l’intero impianto di illuminazione del centro sportivo. A partire dalla sostituzione delle lampade che illuminano il campo da calcio a undici e di quelle posizionate sul campo dedicato al calcetto: i nuovi fari, tutti a led, garantiscono un abbattimento dei consumi del sessanta per cento oltre a garantire una migliore resa illumino- tecnica dell’impianto sportivo. Inoltre i lavori hanno previsto anche la revisione e la riqualificazione dell’impianto elettrico che illumina gli spogliatoi.

Un investimento "fortemente voluto dal sindaco Cristina Ponzanelli – prosegue la nota dell’amministrazione – che ha lavorato a stretto contatto con il San Lazzaro Lunense, la società che gestisce la struttura con la prima squadra impegnata nel campionato di seconda categoria e un settore giovanile in costante crescita". Gli uffici tecnici dell’ente sono inoltre impegnati nella ricerca di nuovi fondi da investire nell’impianto sportivo Miro Luperi. Lo scorso mese il Comune ha partecipato al bando “Sport e periferie” del Ministero per lo sport chiedendo un finanziamento di oltre un milione di euro per il rifacimento della pista di atletica e per la manutenzione straordinaria degli spogliatoi e delle due tensostrutture esistenti.