Fanno razzìa di vestiti. Arrestati dai carabinieri

Hanno deciso di rinnovare l’abbigliamento facendo la spesa all’Ipercoop, ma non sono però passati dalla cassa per saldare il conto di 300 euro di vestiario ai quali erano stati abilmente tolte con una pinza le placchette anti taccheggio per evitare di far scattare l’allarme. I due uomini (entrambi rumeni di 40 e 56 anni, domiciliati a Carrara) sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sarzana. A avvisare i militari sono stati gli addetti alla sorveglianza in servizio al centro commerciale che dopo aver visto gli strani movimenti della coppia hanno atteso l’uscita dall’area del pagamento per chiedere spiegazioni. A quel punto sono stati allertati i carabinieri che hanno operato l’arresto convalidato ieri mattina dal giudice del Tribunale della Spezia.