Falcinello "Con la poggia la via non asfaltata diventa torrente"

A farsi portavoce delle esigenze di chi abita lungo la strada comunale in località Casesa-Pantano, a Falcinello, è la consigliera Sabina Ambrogetti (Sarzana protagonista) con un’interpellanza a risposta scritta con l’obiettivo di comprendere quale siano le intenzioni dell’amministrazione per ripristinarne il corretto funzionamento.

"La strada che collega Falcinello a Canepari e Caprigliola, è stata interessata negli anni scorsi da un evento franoso che ha costretto l’amministrazione ad intervenire per ripristinare la situazione – ha spiegato la consigliera Ambrogetti – ma l’intervento ha comportato un restringimento della carreggiata e la strada non è asfaltata". Come segnalatole anche da alcuni abitanti della zona interessata, la consigliera ha specificato come "in caso di abbondanti piogge la strada si trasforma in un torrente dovuto alla tracimazione di sorgenti superficiali la cui acqua veniva convogliata con tubazioni verso l’attiguo canale", con evidente pericolo.

Tubazioni che essendo ostruite non consentirebbero all’acqua di defluire creando situazione di pericolo per l’incolumità delle persone soprattutto di notte e in periodi particolarmente rigidi quando l’acqua gela formando una sottile lastra di ghiaccio. "I residenti hanno più volte segnalato agli uffici competenti la situazione di pericolo, acuita dal fatto che il restringimento della carreggiata non consente ai mezzi di soccorso di poter accedere alla strada – ha concluso la consigliera di minoranza Ambrogetti –. Come mai l’amministrazione non è ancora intervenuta? C’è l’intenzione di ripristinare la carreggiata e di asfaltare quella strada?".

