Fa la spesa ma non paga. Arrestata

Aveva una certa esperienza e abilità nel fare la spesa senza passare dalla cassa evitando così di saldare il conto ma l’altro pomeriggio è stata notata dal personale di sorveglianza del centro commerciale e i carabinieri della compagnia di Sarzana (nella foto) l’hanno arrestata. Nella direttissima che si è tenuta in tribunale a Spezia, il giudice ha convalidato l’arresto di Linda Bianchi, 47 anni, residente nella provincia di Massa Carrara già nota alle forze dell’ordine e previsto l’obbligo di firma. L’avvocato difensore Davide Bonanni ha ottenuto le derubricazione in tentato furto e l’udienza è stata fissata il 26 aprile. La donna aveva riempito il carrello della spesa con alcolici e prodotti per l’estetica con uno stratagemma e dopo aver rimosso i sistemi antitaccheggio ha oltrepassato le casse del supermercato Conad del Centro commerciale "La Fabbrica" di Santo Stefano Magra. Le mosse della donna sono state notate dal servizio di sorveglianza interno che ha quindi allertato i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sarzana.

Sempre i carabinieri di Sarzana nel corso di un controllo nel centro abitato cittadino hanno rintracciato un 36 enne di origine marocchina, in Italia senza fissa dimora, già gravato da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso recentemente dalla Procura della Repubblica di Spezia. Deve scontare la pena di 8 mesi di reclusione per furto. L’uomo dopo l’identificazione in caserma è stato accompagnato al carcere spezzino di via Fontevivo per scontare pena detentiva.

m.m.