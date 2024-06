Estate nello stabilimento Anmi. Gastronomia, musica e incontri. Cultura e svago in riva al mare

L’estate dello stabilimento Anmi (Marinai d’Italia) di Marinella si annuncia anche quest’anno ricca di iniziative e proposte culturali che completeranno la tradizionale offerta "balneare". La stagione si è aperta ufficialmentelo scorso 15 maggio, e gli appuntamenti sono già stati in gran parte messi a punto, con la regia del presidente Carlo Petacco e del responsabile della spiaggia Sergio Lugeri. Il piatto forte, oltre alle attese serate gastronomico-musicali, è costituito da un ciclo di conferenze, otto in tutto, nel corso delle quali esperti di storia locale e studiosi di tradizioni e ambiente, svilupperanno una serie di temi legati alla Val di Magra e alla Lunigiana dai più diversi punti di vista. Una lunga cavalcata che spazierà dal Petrarca al Brueghel, passando per i percorsi iniziatici del solstizio d’estate e le suggestioni dell’antica via Romea, fra storia e leggende.

Ma ecco gli appuntamenti in programma, tutti con inizio alle 21,15, il mercoledì, nello spazio a ridosso dello stabilimento di Marinella. 12 giugno "Invenzione dei confini", relatore Riccardo Canesi; 19 giugno "Petrarca e la Lunigiana" (Riccardo Barotti); 26 giugno "Solstizio d’estate e percorsi iniziatici" (Sara Caprini), 3 luglio "La Lunigiana cuore della via Romea: l’economia del Medioevo e le nostre radici" (Egidio Banti); 10 luglio "La Filanda di Aulla: una fabbrica, un quartiere, un mondo" (Claudia Bacci);17 luglio "A colpi di remo per 32 km attraverso l’affascinante magia di una laguna senza eguali" (Edoardo Pongiglione); 24 luglio "Dalle Fiandre alla Val di Magra alla scoperta di di Pieter Breghel (Francesca Giovanelli); 31 luglio "Da Parma a La Spezia, la strada ferrata" (Caterina Rapetti).

F.A.