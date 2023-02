Esodo giuliano-dalmata e vittime delle foibe Iniziative in municipio

In occasione del Giorno del ricordo, celebrato il 10 febbraio, il vicesindaco Costantino Eretta e il presidente del Consiglio comunale Carlo Rampi hanno reso omaggio alle vittime delle foibe e alla tragedia dell’esodo giuliano-dalmata. In particolare, è stata deposta una corona alla targa posizionata nella sala del consiglio comunale che, dal 10 febbraio 2020, dà il nome a una saletta adiacente. Le stragi, le violenze, gli esili e le sofferenze patite da giuliani, istriani, fiumani e dalmati, colpevoli solo di essere italiani, sono state al centro dell’incontro con gli studenti delle medie Poggi-Carducci al Teatro degli Impavidi con Claudio Bronzin, esule di Pola e testimone della strage di Vergarolla, che ha raccontato ai ragazzi la sua storia. Successivamente è andato in scena lo spettacolo “Quell’enorme lapide bianca” di Luca Violini, che con il suo teatro di narrazione ha ripercorso la tragedia delle foibe raccontando il dolore che accompagnò l’esodo delle comunità italiane giuliano dalmate e istriane.