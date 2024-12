’Escape Castle’ e laboratori natalizi per bimbi

Come ogni Natale, lo staff dei servizi educativi della fortezza Firmafede propone attività a tema dedicate a bambini e famiglie. Sabato 21 dicembre alle 15.30 “Un Natale da paura!, Escape Castle in collaborazione con l’associazione Gioca Mistero, format adatto a grandi e piccini, con attori e scene recitate interattive: bisogna risolvere enigmi e interrogare gli attori per ottenere indizi utili alla soluzione dell’intricato mistero che si nasconde nei sotterranei della fortezza (durata 2 ore circa, biglietto 8 euro e ridotto sotto i 10 anni 5 euro). L’associazione Gioca Mistero è attiva a Massa-Carrara, dove opera in alcune scuole superiori promuovendo il teatro e la cultura. Gestisce dal 2019 i servizi al Teatro dei Servi a Massa.

Si prosegue sabato 28 dicembre alle 15.30 laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni “Vetrate colorate” ispirate alle cattedrali gotiche (durata un’ora e mezzo circa, ingresso gratuito, prenotazione necessaria su www.fortezzafirmafede.it). Domenica 29 ore 15.30 Laboratorio per famiglie “Crea la tua paper doll” per bambini dai 3 agli 11 anni (durata un’ora e mezzo, ingresso gratuito con prenotazione necessaria su www.fortezzafirmafede.it). Domenica 5 gennaio ore 16 Laboratorio per bambini “Caccia alla Befana”, a fine attività un goloso omaggio per tutti (per bambini dai 6 agli 11 anni, durata un’ora e mezzo circa, ingresso gratuito con prenotazione necessaria su www.fortezzafirmafede.it).