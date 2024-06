Grande equilibrio di forze al "Torneo del Sorriso" iniziato al centro sportivo sarzanese di Nave. La manifestazione di calcio a sette in notturna, organizzata dall’Aics Spezia e dall’associazione sportiva Calcio Nave, è aperta a giocatori tesserati Figc e ha come obiettivo la raccolta di fondi da destinare a associazioni di volontariato che operano in ambito sanitario e per questo scopo oltre all’aspetto agonistico nel corso del torneo verranno organizzate serate gastronomica in collaborazione con Arci. Dopo due giornate nessuna formazione è arrivata a punteggio pieno in classifica rendendo così incerta la qualificazione.

Alta Street 3

Norcineria Armando 3

Alta Street: Toma, Angelotti Giacomo, Fagandini, Muracchioli, Mursel, Naclerio, Angelotti Alessandro, Trufello. Norcineria Armando: Pietra, Grassi, Delfini, Forieri, Morettini, Palagi, Galassi, Romiti, Ponte. Marcatori: Angelotti A. (2), Angelotti G., Delfini, Galassi, Morettini.

All Star Gran Caffè 4

Calcio Nave 3

All Star Gran Caffè: Blandi, Cantore, Casciari, Dido, Fabiani, Lazzoni, Neri, Petriccioli. Calcio Nave: Colombo, Alfieri, Borrello, Mancuso, Molla, Petrolo, Ridondelli, Scapinelli. Marcatori: Mancuso (2), Borrello, Fabiani, Lazzoni, Petriccioli, Casciari.

Bagno San Marco 3

Gioielleria Muraglia 2

Bagno San Marco (nella foto): Vingiano, Giovanelli, Garzia, Marselli Nicolò, Bergitto, Zolesi, Paganini, Bedini. Gioielleria Muraglia: La Rana, Bertagnini, Florio, Galletto, Mazzei, Mezzani, Morotti, Podenzana, Pucciarelli, Ricci. Marcatori: Bedini (2), Bergitto, Morotti, Podenzana.

Le classifiche

Girone A: All Star Gran Caffè 4 punti, Calcio Nave 3, Norcineria Armando 2 , Alta Street 1. Girone B: Gran Caffè Sarzanese 4 punti, Bagno San Marco 4, Impresa Edile La Placa 3, Gioielleria Muraglia 0. Girone C: Gino Hail Saloon 3 punti, Lupolucio Gang 0, Carbonitalia 0. Girone D: Autocarrozzeria Gianfranceschi 3 punti, Piazzetta Team e Sasteo 0 .