"Emergenza stradale a Vezzano: asfalto ceduto su Via Piana, rischio per la sicurezza dei cittadini"

Via Piana a Vezzano troppo sconnessa, l’asfalto sta cedendo. Più volte la strada provinciale è stata oggetto di interpellanze perché ha sempre mostrato, proprio nelle vicinanze del cimitero di Vezzano alto, segni di ‘scivolamento’. Dopo la segnalazione di abitanti preoccupati, Tiziano Pucci, consigliere comunale del M5s, ha fatto sopralluogo: "La carreggiata ha subito un cedimento verso valle formando due scalini di alcuni centimetri che risultano particolarmente pericolosi per moto, bici pedoni". In una interrogazione al sindaco e al comandante della polizia municipale chiede se l’amministrazione abbia segnalato alla Provincia le condizioni della strada e se il Comune abbia emesso un’ordinanza di limitazione di transito per veicoli superiori a una certa portata. E’ l’unica strada che conduce all’abitato di Vezzano e per questo trafficatissima.