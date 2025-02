Elezioni alla Croce Verde. I soci chiamati alle urne. Ecco chi sono i candidati

Si avvicina il momento delle elezioni alla pubblica assistenza Croce Verde di Arcola. L’appuntamento è per domenica 9 febbraio, quando verranno decise le cariche sociali che guideranno il sodalizio per il quadriennio 2025-2029. Gli elenchi dei candidati sono pronti e sono stati resi noti. Potranno votare tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota annuale del 2024 e che alla data dell’11 gennaio scorso, quando si è svolta ’assemblea ordinaria, risultino iscritti da più di tre mesi. I seggi saranno aperti nei locali di piazza Due Giugno dalle ore 9 alle ore 18.

La commissione elettorale dell’associazione ricorda che ogni avente diritto al voto, per poter esprimere la propria preferenza, dovrà presentarsi con un documento di riconoscimento in corso di validità. A ciascun socio elettore verranno consegnate tre schede di colore diverso (una bianca, una celeste e una gialla), ciascuna per l’elezione di uno dei tre organismi da rinnovare: consiglio direttivo, collegio dei revisori dei conti e collegio dei proviviri.

Ecco i nominativi dei candidati e le modalità di voto. Consiglio direttivo, scheda di colore bianco, si possono esprimere al massimo nove preferenze: Angelo Bandello, Elena Bellazzini, Franco Bellazzini, Nicole Bertano, Mattia Dalpadullo, Tommaso Drovandi, Stefano Muzio, Mirco Rossini, Mauro Spadaccini, Augusto Stretti, Sergio Venturini. Collegio dei revisori dei conti, scheda colore giallo, si possono esprimere al massimo tre preferenze: Enzo Bernabò, Federico Del Soldato, Enrico Fontana, Sergio Lazzeri, Alessandro Rosa. Infine, per il collegio dei Probiviri, scheda colore celeste, si possono dare al massimo tre preferenze e sono candidati Matilde Bonansea, Domenico Massi, Francesco Montalto, Salvatore Romeo, Erik Tornaboni.

La dirigenza della Croce Verde invita tutti i soci aventi diritto a partecipare a questo importante evento che costituisce una fondamentale occasione per contribuire al futuro dell’associazione. La relazione del presidente del consiglio direttivo uscente, Tommaso Drovandi, sull’attività svolta è stata tenuta nell’assemblea ordinaria dell’11 gennaio.

C.G.