"Elezioni ad Arcola: sfida a due tra 'Uniti per Arcola' e 'Arcola protagonista'" A Arcola, terzo comune per popolazione in provincia della Spezia, si prospetta una sfida elettorale a due tra il centrosinistra di Monica Paganini e il centrodestra di Alessio Binetti per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno.