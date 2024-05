"Elezioni a Vezzano: le liste dei candidati si delineano per la sfida amministrativa di giugno"

Pronti alla sfida ‘amministrativa’ di giugno, pronte anche le liste dei candidati a sostegno dei possibili futuri sindaci di Vezzano. Per il momento ufficiali solo le squadre in appoggio a Massimo Bertoni sindaco uscente con una lista di centrosinistra denominata “Vezzano Democratica” e di Jacopo Ruggia candidato per una lista di centrodestra “Vezzano con Ruggia sindaco”, mentre per il terzo candidato Emilio Iacopi con “Vezzano nel cuore” l’ufficialità ci sarà la settimana prossima. Con il sindaco uscente Massimo Bertoni ci sono alcune riconferme della giunta attuale e dei consiglieri comunali attualmente in carica. In appoggio a Bertoni ci sono Daria Ferrari, Claudio Marini, l’attuale assessore al territorio Sabrina Flotta, Federico Viani, l’assessore alla Pubblica Istruzione Nadia Lombardi, l’ex candidato a sindaco del Movimento Cinque Stelle nel 2014 Gianluca Colli, Giorgia Cozzani, il consigliere comunale Daniele Tintori, Donatella Mezzani, Mauro Roffo, Enrica Mirabello, l’attuale vicesindaco e assessore al bilancio Simone Regoli. Bertoni, eletto sindaco per il centrosinistra dopo essere stato assessore nella precedente giunta Abruzzo, ottenne la vittoria nel 2019 con Vezzano Democratica e 1714 voti, otto seggi in consiglio comunale.

