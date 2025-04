Eletti i nuovi vertici dell’Avis. Presidente è Marco Rubertelli. Appello alla partecipazione

Presidente Marco Rubertelli e presidente onorario Agostino ’Marino’ Dellepiane, l’Avis nomina il nuovo consiglio e omaggia i suoi volontari. "Nei prossimi quattro anni, il tempo che dura in carica un consiglio Avis, ci attenderanno sfide molto importanti. Cercheremo di coinvolgere la popolazione del paese con eventi e iniziative", spiega l’associazione. Il primo grande appuntamento sarà “Insieme per la Fop”, un torneo di calcio balilla umano organizzato a scopo benefico insieme a tutte le associazioni di Vezzano Ligure. Il ricavato sarà devoluto al fondo per la ricerca per la Fibrodisplasia ossificante progressiva. L’evento, aperto a tutti, si svolgerà sabato 28 e domenica 29 giugno in piazza del Popolo, davanti alla chiesa di Vezzano Inferiore.

A giugno del prossimo anno ricorrerà il 65° anniversario dalla fondazione dell’Avis locale. "Stiamo lavorando – ha spiegato il neo presidente Rubertelli – per cercare di organizzare una festa dedicata a tutti i nostri soci. Seguiteci sui nostri canali social, Facebook e Instagram, per non perdervi tutte le novità. Come portavoce del nuovo consiglio vorrei ringraziare Agostino Marino Dellepiane, nominato Presidente Onorario, per l’ottimo e impeccabile lavoro svolto negli ultimi decenni per Avis Vezzano Ligure. Un sentito grazie anche a tutti membri del consiglio, ai soci e ai collaboratori che supportano la nostra realtà comunale; senza di loro non esisterebbe la nostra sezione". Agostino Marino Dellepiane, 83 anni, maestro del lavoro, una vita passata nel volontariato con la parrocchia, l’Aido, l’Avis, la Pubblica Assistenza, la Pro Loco è presidente onorario di Avis, simbolo di chi ha dedicato e ancora dedica il proprio tempo libero agli altri, senza togliere nulla alla famiglia.

L’appello alla partecipazione da parte di Avis è forte: "Siamo sempre alla ricerca di nuovi donatori al fine di poter garantire al nostro servizio sanitario nazionale le sacche di sangue ed emoderivati necessarie per l’autosufficienza. Per iscriversi ad Avis Vezzano Ligure servono pochi requisiti: avere un’età compresa tra i 18 e 60 anni, pesare almeno 50 kg, godere di buona salute e condurre una vita sana e regolare". Soddisfacendo questi requisiti si possono svolgere gli esami di idoneità al centro trasfusionale dell’Ospedale di Spezia (tutte le mattine dal lunedì al sabato), all’Ospedale di Sarzana (lunedì, mercoledì e venerdì mattina) oppure alla sede Avis Comunale La Spezia al Favaro (martedì, mercoledì e venerdi mattina). Chi avesse domande o curiosità può contattare l’associazione alla e-mail [email protected].

Cristina Guala