Economia, agricoltura e tradizioni: "Crocevia di scambi e di culture"

Il borgo di Arcola protagonista al Tg 3 nella rubrica itinerante dedicata a località della Liguria. Telecamere puntate sul territorio nello spaccato andato in onda qualche giorno fa, iniziato con un servizio della giornalista Ilaria Linetti, dalla piazza del castello Obertengo, presente la sindaca Monica Paganini, e partito subito con un plauso per la rappresentanza femminile a cominciare dalla prima cittadina che ha introdotto Arcola: "Un comune con tanti borghi, territori diversificati, da dove siamo partiti per l’avvio del lavoro di riqualificazione preziosa per rimettere al centro della comunità spazi, edifici. E aprendo all’esterno visto che Arcola è un crocevia importante di scambi di culture, come lo abbiamo definito è il diamante della val di Magra".

Territorio a forte vocazione industriale, lo ha spiegato ai microfoni di Rai Tre l’imprenditrice Francesca Cozzani, sottolineando l’aspetto di un’industria sempre più pulita: "Il comparto produttivo in questo comune è molto significativo – ha detto – e in aumento, ma che sia in buona salute lo vediamo anche degli investimenti che stanno facendo, che sono sempre più in chiave green".

Interviste interrotte da un servizio sul territorio di Paolo Bertuccio alla Poliartigiana, azienda principale importatrice italiana di merluzzo dall’Alaska, per Arcola una realtà importantissima che dà lavoro a oltre cinquanta persone della zona e di cui ha parlato nell’intervista Marco Vezzi, spiegando com’è nata trent’anni fa a partire dal bando del pesce a Spezia. Non poteva mancare la vocazione agricola del territorio con Francesca Sergiampietri, tra le 15 aziende agricole che hanno messo insieme un gruppo per promuovere i prodotti locali e che hanno ideato e promosso la festa “Bontà a chilometro zero”, ormai a cadenza annuale. In chiusura Selene Pellistri che ha fatto una panoramica degli eventi culturali arcolani con particolare riferimento al “Gioia festival”, manifestazione la cui prima edizione si è svolta la scorsa estate e che ha visto la partecipazione di ospiti importanti.

Cristina Guala