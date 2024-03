Eccellenza Forza e Coraggio ko. Travolta dal Taggia senza appello

Forza e Coraggio

Taggia

FORZA E CORAGGIO: Calzetta, Ratti, Capasso, Fall, Imperatrice, Bernuzzi, Larcombe, Benassi, Frolla, Lorenzini, Bonini (81’ Nuredini). A disp. Arena M. All. facente funzioni il dirigente Arena F.

TAGGIA: Palmieri, Ragucci (70’ Cava), Cortese, Travella (75’ Paglieri), Castaldo, Carletti, Miceli (60’ Peirano), Taddei, Alvarez Barreto (66’ Moglan), Martelli (85’ Ruggieri), Kane. A disp. Vieni, Liberto, Cusma Piccione, Baracco.

Arbitro: Viviani di Genova (assistenti Amadei di Genova e Gioia Dainese di Chiavari).

Marcatori: 2’ Travella, 19’ e 65’ Alvarez Barreto, 24’ Ratti, 41’ Miceli, 91’ Kane.

PAGLIARI - Una Forza e Coraggio sempre più in difficoltà è travolta per ben 5-1 dal Taggia al ‘Cimma’ di Pagliari nella venticinquesima giornata dell’eccellenza. Graziotti che a questo punto appaiono ormai condannati alla retrocessione anche se non ancora dal punto di vista matematico mancando ancora cinque giornate alla fine del campionato. Attualmente sono all’ultimo posto sempre più staccati in fondo alla classifica e ben lontani dalle altre contendenti. Infatti con i taggesi era un decisivo scontro diretto che non ha avuto storia anche perchè le furie rosse sono in una grande emergenza essendo privi di numerosi giocatori. Da notare che si sono presentati con soli dodici elementi con il direttore sportivo Manuel Arena in panchina come calciatore e l’altro dirigente Fabio Arena come facente funzione dell’allenatore dato che non è stato ancora sostituito il mister dimissionario Matteo Gassani. Sblocca al 2’ Travella su punizione. Al 14’ è bravo Palmieri su conclusione dalla lunga distanza di Lorenzini. Al 19’ raddoppia Alvarez Barreto di testa. Al 24’ Ratti di testa accorcia le distanze su corner di Lorenzini. Al 41’ il tris di Miceli con un eurogol dalla distanza. Al 65’ Alvarez Barreto fa doppietta siglando il poker in sospetta posizione di fuorigioco non rilevata dalla terna arbitrale. Al 91’ il definitivo 5-1 di Kane in contropiede.

P.G.