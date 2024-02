Eccellenza Forza e Coraggio cede ma esce dal campo a testa alta

Imperia

1

Forza e Coraggio

0

IMPERIA: Sylla, Ravoncoli (75’ Faedo), Leo, Szerdi, Gandolfo, Guida, Morchio (77’ Biffi), Giglio (86’ Scarrone), Cassata (70’ Castagna), Costantini, Ventre (55’ Scalzi). A disp. Rinaldi, Bettini, Garibbo, Trucchi. All. Buttu.

FORZA E CORAGGIO: Cima, Ratti, Capasso (55’ Frolla), Bernuzzi, Bagnoli (63’ Manfredi), Mosti (46’ Nuredini), Larcombe, Belloni, Lorenzini, Benassi, Lucaccini. A disp. Costa. All. Gassani (squalificato) in panchina Benedetti.

Arbitro: Morbelli di Albenga (assistenti Biase di Genova e Chamchi A. di Savona).

Marcatore: 17’ Cassata

ANDORA – Una rimaneggiatissima Forza e Coraggio esce a testa alta dal ‘Marco Polo’ di Andora dove perde per 1-0 con la capolista Imperia nella ventiduesima giornata dell’eccellenza. Malgrado le numerose assenze dovute ad infortuni e squalifiche l’equipe di Matteo Gassani, presentatasi con soli quindici elementi, ha tenuto validamente testa ai forti avversari rimanendo in partita fino alla fine Decide al 17’ Cassata con un gran tiro al volo su cross di Ravoncoli. In precedenza al 7’ è bravo Cima su potente conclusione di Leo. Al 10’ Costantini con una conclusione dai 25 metri coglie il palo.

Al 19’ i graziotti potrebbero pareggiare ma Lorenzini colpisce il palo a portiere battuto calciando un velenoso corner. Al 38’ ancora Cima salva su tiro ravvicinato di Szerdi ben servito da Ravoncoli. Al 73’ miracolosa parata di Cima su tiro di Leo imbeccato da Scalzi. All’88’ Cima para con facilità una girata di Castagna su cross di Costantini. Inutile il forcing finale delle furie rosse. Team delle Grazie che resta così all’ultimo posto in classifica da solo dato che il Busalla battendo 3-1 il Taggia lo stacca di tre punti. Mentre gli imperiesi allungano in classifica portando a nove i punti di vantaggio sul Rivasamba sconfitto 3-0 dal Campomorone.

P.G.