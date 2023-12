"È stata l’assemblea dei soci di Acam a deliberare l’azione contro Tortora"

"La causa citata nell’articolo era stata deliberata dall’assemblea dei soci di Acam e promossa da Acam stessa nei confronti dell’ex amministratore delegato della società, Tortora, nel 2010. Si tratta pertanto di fatti del tutto estranei alla gestione Iren, dal momento che quest’ultima, a seguito dell’incorporazione di Acam avvenuta nel 2018, è subentrata nel contenzioso e lo ha semplicemente portato a conclusione". Così Iren interviene in merito all’articolo pubbicato l’altro ieri da La Nazione in cui si dava conto della sentenza con cui la Corte di Appello ha rigettato il ricorso contro la sentenza del tribunale della Spezia in merito all’azione di responsabilità attivata dalla multiutility spezzina contro l’ex amministratore delegato. Il giudice, nel rigettare l’appello, ha condannato Iren a pagare le spese legali.