Due nuovi bandi per le piccole e medie aziende

L’ufficio credito di Confartigianato guidato da Alessandro Rolla (nella foto) informa che dal prossimo 1° marzo saranno attivi due nuovi bandi con diverse forme di agevolazione emanati dalla Regione, ovvero “Energia” e “Sviluppo e rafforzamento” per artigianato e commercio. Possono beneficiare tutte le micro, piccole e medie imprese con sede legale nel territorio della regione, iscritte al registro della Camera di commercio e attive: imprese al femminile; imprese giovani con meno di 35 anni; imprese con meno di 12 mesi di attività; imprese con più di 20 anni di attività; imprese con sede in comuni non costieri; imprese con un marchio riconosciuto. L’investimento minimo da fare è di 10mila euro, valevole per ottenere un contributo a fondo perduto pari al 50% con un massimo di 30mila euro di contributo ricevibile. Info allo 0187.286627-11 e per e-mail a [email protected]