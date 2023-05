Due aziende private “adottano” alcune aree verdi comunali

All’appello di ’adozione’ del verde pubblico lanciato dal Comune di Ameglia hanno risposto due società. La manifestazione di interesse si è resa necessaria per per risparmiare nella spesa pubblica e contemporaneamente sensibilizzare i cittadini sulla valorizzazione del bene comune. All’invito relativo alla manutenzione di tre aree verdi presenti su due incroci e al cimitero sono state presentate quelle di Massimo Antonelli della ditta Artegiardini di Massa relativa allo spazio tra via Persio e via XXV Aprile e di Gianni Scaletti della cooperativa sociale Levante Servizi interessato all’area verde tra via Camisano e via XXV Aprile. Il responsabile comunale del settore, l’architetto Andrea Spinetti, ha affidato alle imprese il compito i provvedere all’irrigazione, rasatura, smaltimento dei rifiuti eventualmente trovati e piantumazione di essenze arboree. Gli assegnatari del servizio si accolleranno ogni spesa in cambio della possibilità di pubblicizzare la propria collaborazione attraverso la cartellonistica, sulla quale versare comunque la tassa comunale per la pubblicità.