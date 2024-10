Droga sintetica ordinata online, spaccio ai rave party e alle feste. Aumentano i controlli

Sarzana (La Spezia), 9 ottobre 2024 – La droga sintetica viene acquistata ai rave party che si tengono più o meno segretamente in varie zone del paese. Nelle ultime settimane, a quanto emerge dalle ricerche, molto gettonate sono state quelle che si sono tenute a Savona e San Miniato in Provincia di Pisa. Ma senza spostarsi troppo si può ordinare molto più comodamente su internet attraverso un sito svizzero specializzato in varie tipologie di prodotti che viene individuato attraverso particolari coordinate. Un acquisto semplice e ben coperto dunque che può poi essere effettuato anche dai giovanissimi abili frequentatori della rete. Viene poi immesso sul mercato e venduto a poche decine di euro. Su questo nuovo e molto pericoloso giro stanno indagando i carabinieri di Sarzana che l’altro pomeriggio hanno arrestato un giovane di 29 anni mentre stava cedendo un “francobollo“ di Lsd. Una droga sintetica che non girava sulla piazzada qualche tempo ma negli ultimi tempi sono state rinvenute diverse dosi oltre alle “tradizionali“ sostanze.

Proprio per questo l’attenzione delle forze dell’ordine è altissima e si stanno intensificando i controlli. Intanto è finito nei guai un ragazzo di Arcola fermato dai militari dell’aliquota radiomobile dei carabinieri della compagnia di Sarzana nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Vezzano Ligure. Daniel Smirne era in compagnia di una ventenne e l’atteggiamento ha insospettito i militari che hanno deciso di intervenire. Nella perquisizione personale sono spuntati sette francobolli di Lsd della dimensione di 4 millimetri e un contenitore di liquido oppiaceo. Il giovane è stato arrestato e giudicato nella direttissima che si è tenuta in Tribunale a Spezia. Il giovane, difeso dall’avvocato Giovanna Daniele, ha negato l’attività di spaccio spiegando al giudice l’uso personale della sostanza e di averla regalata a una amica. La provenienza di questo quantitativo di sostanza è proprio legata al mondo dei rave party e del mercato on-line. L’arresto operato dai carabinieri è stato convalidato dal giudice Mario De Bellis che ha disposto anche l’obbligo di firma in caserma.

Quest’ultimo episodio ha però alimentato l’interesse dei carabinieri soprattutto per le modalità di acquisto e di spaccio della sostanza. La droga sintetica infatti viene molto spesso usata dai frequentatori delle feste, non autorizzate, che si tengono in località fuori mano e così difficilmente controllabili. L’organizzazione dei raduni segnati dal ritmo di musica tecno, che generalmente hanno una durata di un intero giorno e notte, viene annunciata sui social e i partecipanti arrivano da mezza Italia.

Qualche volte addirittura anche dall’estero. E proprio in queste feste è possibile acquistare droga a prezzi molto contenuti e in particolare sta tornando di moda l’uso dell’Lsd. Ma senza bisogno di partecipare ai raduni la sostanza può anche essere comodamente ordinata dal divano di casa, basta conoscere le coordinate giuste del sito di riferimento al quale collegarsi e fare la spesa indicando il quantitativo e il luogo di spedizione.

Proprio dalla rete infatti è arrivato il contenitore trovato in possesso del giovane durante la perquisizione. Un liquido simile a uno sciroppo colorato che però produce quei benefici non propriamente indicati per combattere la tosse oppure il mal di gola. Si tratta di una sorta di oppiaceo dall’effetto rilassante che viene venduto mascherato dal logo di una classica e simpatica mucca.